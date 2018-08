Maste-modstandere er spændte inden møde med energiminister

Tirsdag aften møder energiminister Lars Chr. Lilleholt, (V), i Ribe borgere, der bliver berørt af en planlagt ny el-forbindelse med mere end 500 højspændingsmaster, der er op til 35 meter høje.

Det er udsigten til at få en lang stribe 35 meter høje elmaster placeret i det vestjyske landskab, der i aften ventes at få mange af de berørte borgere til at tage turen til Ribe, hvor energiminister Lars Chr. Lilleholt, (V), kommer og vil gå i dialog med de fremmødte.

Baggrunden for mødet er de omfattende og kraftige protester fra borgere og lokale politikere i de berørte kommuner mod Energinets planer om at etablere en ny 400 kV luftledning fra Idomlund ved Holstebro i nord hele vejen ned til den dansk-tyske grænse i syd. Det er en samlet strækning på ca. 170 kilometer.

Allerhelst vil jeg jo høre, at han har besluttet sig for at grave elkablerne ned i jorden - eller at han i det mindste fremlægger en uvildig vurdering af økonomien ved et jordkabel fremfor luftledninger Mogens Præst, mastemodstander, Endrup

Planerne vil betyde, at der på strækningen skal etableres mere end 500 højspændingsmaster hver med en højde på op til 35 meter.

Mogens Præst fra Endrup har været meget aktiv i modstanden mod masterne - og han forventer stort fremmøde af meningsfæller i Ribe.

- Jeg er spændt på, hvilket budskab ministeren kommer med. Allerhelst vil jeg jo høre, at han har besluttet sig for at grave elkablerne ned i jorden - eller at han i det mindste fremlægger en uvildig vurdering af økonomien ved et jordkabel fremfor luftledninger, siger Mogens Præst til TV SYD inden mødet.

Mødet i aften går i gang klokken 18.30 og finder sted i Ribe Fritidscenters opvisningshal, så der burde være plads til alle. Lars Chr. Lilleholt vil indlede mødet, hvorefter Energinet laver en teknisk gennemgang af projekterne, hvorefter ministeren og Energinet vil tage imod forslag og ideer og svare på spørgsmål fra salen.

Mødet i Ribe tirsdag er det første af to ens borgermøder. Det næste holdes i Varde den 27. august.

