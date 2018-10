Højspænding: Maste-modstandere venter med længsel

Ny rapport skal vise, om man kan lægge upopulært elkabel ned i jorden.

I dag bliver en ny rapport om elmaster ved vestkysten offentliggjort. Rapporten skal svare på, om det er muligt at grave en planlagt højspændingsledning fra Holstebro til den tyske grænse ned i jorden. Det håber modstandere af elmasterne meget på.

Indtil nu har Energinets udmeldinger ikke været så positive for os. Mogens Præst, Endrup, modstander af elmaster.

- Indtil nu har Energinets udmeldinger ikke været så positive for os. De er ikke indstillede på at grave ledningerne ned i jorden, i hvert fald ikke på strækningen. Men vi håber da stadig på det, og vi venter spændt på rapporten, siger Mogens Præst, som bor i Endrup ved Esbjerg, og som er talsmand for modstanderne.

Energinet har tidligere lovet, at rapporten ville blive offentliggjort ultimo september. I dag er den 1. oktober, og rapporten udkommer i dag, let forsinket.

Minister under pres

Hidtil har Energinet, som står bag planen, ønsket at rejse op til 35 meter høje elmaster, og det har givet mange protester fra lokale borgere og en række politikere. De mener, at de planlagte master vil skæmme naturen og gå ud over huspriserne.

Derfor har energiminister Lars Christian Lilleholt (V) bestilt en undersøgelse fra Energinet. Ministeren har ønsket, at uvildige, eksterne eksperter skal analysere muligheden for, at man i stedet kan grave den 170 kilometer lange højspændingsledning ned.

Men i første omgang er det kun Energinets egen analyse, der bliver offentliggjort, hvorefter udenlandske eksperter skal gennemgå analysen.

Skeptisk direktør

Rapportens konklusioner er altså fortsat ukendte. Men på forhånd har direktøren for Energinet Eltransmission, Henrik Riis, ikke tændt noget håb for modstanderne.

Sådan nogle chancer tager vi ikke. Henrik Riis, Energinet, om muligheden for at grave kablerne ned.

- Ja, man kan lægge komplette 400 kV kabelanlæg i jorden, og vi kan drive korte kabelstrækninger. Jeg siger ikke, at det er umuligt. Men med de nuværende rammer kan jeg ikke nu stå inde for, at hvis vi byggede sådan et milliardprojekt og lagde kablerne i jorden, så ville det virke, når vi tændte for det. Og sådan nogle chancer tager vi ikke, sagde Henrik Riis til Ritzau, da arbejdet med rapporten blev sat i gang.