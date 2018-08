Mastemodstander var skuffet efter ministermøde

Borgermøde om elmaster trak mange bekymrede borgere. Minister gav ingen løfter til de fremmødte.

Flere hundrede bekymrede borgere var tirsdag aften i Ribe for at møde energiminister Lars Chr. Lilleholt (V). Emnet var de over 500 høje elmaster, som Energinet har planlagt at sætte op langs vestkysten.

Der har været omfattende protester mod planen. Blandt modstanderne er Mogens Præst fra Endrup. Hans største ønske var, at energiministeren ville love at få gravet elkablerne ned i jorden i stedet, men ønsket blev ikke opfyldt.

Jeg er lidt rystet over at høre ministeren sige, at han har fuld tillid til Energinet. Mogens Præst, modstander af elmaster

- Jeg er rystet over at høre ministeren sige, at han har fuld tillid til Energinet. For Energinet har jo både sagt, det er teknisk umuligt at grave kablerne ned, men samtidig er der beregnet en meget stor ekstraudgift, hvis man graver kabler ned. Begge dele kan ikke være rigtigt. Vi savner nogle uvildige vurderinger af Energinets planer, siger Mogens Præst.

Forringer udsigt

Energinets plan er at etablere en ny 400 kV luftledning fra den dansk-tyske grænse i syd hele vejen op til Idomlund ved Holstebro i nord. Det er en samlet strækning på cirka 170 kilometer.

- Vi købte vores ejendom for 30 år siden, hvor der var frit udsyn flere hundrede meter væk. Sådan er det ikke længere, og vi frygter, at flere master vil forringe vores udsyn og værdien af vores ejendom dramatisk, siger Mogens Præst.

Nyt møde i Varde

Vi giver ikke op. Mogens Præst, modstander af elmaster

Skuffelsen over mødet får ham ikke til at stoppe sin kamp mod de 35 meter høje master. Derfor vil han også møde op mandag den 27. august i Varde, hvor Lars Chr. Lilleholt deltager i endnu et borgermøde om elmasterne.

- Vi giver ikke op, og nu er vi endnu bedre forberedt til at kunne stille de rigtige spørgsmål til ministeren, siger Mogens Præst.

Læs også Traner og borgere mod elledninger og elmaster