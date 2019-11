Med euro fra Tyskland er museet Flugt halvvejs

- Det er første gang, vi har fået en donation fra udlandet, og med den er vi halvvejs mod vores mål, at kunne sætte spaden i jorden til det nye museum til foråret, fortæller museumsdirektør for Varde Museum, Claus Kjeld Jensen.

- Det er usædvanligt, at Forbundsdagen bevilger penge til projekter i udlandet udover mindretallene, fortæller Siegfried Matlok, tidligere redaktør for Der Nordschleswiger og kender af tysk politik.

Flugt, som det nye museum kommer til at hedde, skal både fortæller om dengang, da tyske flygtninge en overgang gjorde Varde til Danmarks 5. største by. Og så skal det fortælle om flygtningestrømme i dag, hvor der aldrig har været flere flygtninge i verden.

- Det er et skulderklap til Varde Museum, at de har kunnet overbevise Tyskland om, at de kan udføre denne dobbelte opgave, altså at museet også kan bruges til kurser og konferencer i en aktuel sammenhæng, forklarer Siegfried Matlok.

- Når det officielle Tyskland giver løfte om penge, så vil det helt sikkert animere flere til at bidrage, slutter den tidligere redaktør.

Læs også Bjarke Ingels-tegnet flygtningemuseum får tysk millionstøtte