Politi-eleverne kommer i morgen: Medarbejdere og håndværkere løber hurtigt

Mandag er der travlhed på den nye midlertidige vestdanske politiskole i Fredericia. De sidste møbler sættes på plads, inden de første 160 elever rykker ind tirsdag morgen.

Lærere og andet personale bruger mandagen til at få de sidste ting på plads i politiskolens nye lokaler på Ryes Kaserne i Fredericia.

Tirsdag begynder de første syv klasser deres nye tilværelse i Fredericia. De omkring 160 politiskole-elever indledte deres uddannelse på politiskolen i Brøndby i august.

- Det er dejligt at være her og skal tage imod eleverne i morgen, så vi kan komme i gang med vores nye hverdag i disse gode rammer, siger politikommissær og sektionsleder Anders Hansen til TV SYD.

Han er en af de omkring 50 medarbejdere, der flytter med fra politiskolen i Brøndby - og med privat bopæl i Holstebro har han nu fået noget kortere vej til arbejdet.

Senere følger seks andre klasser, så til december vil der være 288 elever på den vestdanske politiskole, hvilket er skolens maksimum.

Sådan ser den midlertidige politiskole ud, mens den i Vejle gøres klar. Foto: Chris Birkekær Pedersen, TV SYD

Politimænd marcherer ind på kasernen

Den daglige gang på kasernen betyder også, at politifolkene er til stede under soldaternes præmisser.

- Vi har nogle ting, vi skal aftale med militæret. Det er jo militærets område, vi er på. Det er deres spilleregler, vi bruger, fortæller Anders Hansen.

Den midlertidige politiskole i Fredericia kommer til at koste 40 millioner kroner. De er stadig i fuld i gang med at finpudse de sidste ting i de nye skolelokaler.

- Jeg vil ikke sige, at det er en fiks og nøglefærdig politiskole, de får, fordi det er det ikke. Som I kan se, er der jo flyttekasser og flytterod over det hele, og der går stadig håndværkere, som er i gang med at sætte de sidste ting op, så det bliver en skole, som de studerende også skal være med til at sparke i gang herovre, siger Anders Hansen til TV SYD.

Bygningsstyrelsen regner med, at etableringen af den nye politiskole i Vejle vil koste 504 millioner kroner. Til sammenligning var det forventningen, at en helt nyopført politiskole ville have kostet 552 millioner kroner.

Herunder kan du se en tidslinje over den vestdanske politiskoles tilblivelse.

Foto: Grafik: Simon Svanes Jensen