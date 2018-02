For meget nedbør forsinker ny supercykelsti

En våd vinter forsinker færdiggørelsen af sidste del af ny supercykelsti mellem Kolding og Christiansfeld.

Den sidste del af en ny supercykelsti mellem Christiansfeld og Kolding bliver forsinket på grund af det våde vejr. Det oplyser Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

- Vi kunne godt have gamblet, men risikoen for et dårligt resultat var for stor, siger trafikchef i Kolding Kommune, Martin Pape, om hvorfor de har besluttet at udsætte asfaltarbejdet til marts.

- En større del af nedbørsmængderne er formentlig væk til den tid, siger han.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut var efteråret 2017 det 10. mest våde, siden instituttet begyndte at måle mængderne af nedbør over hele landet i 1874, og den del af supercykelstien mellem Taps og Vonsild, som nu udsættes, ligger på tung, østjysk lerjord, hvor de store vandmængder kun trækker langsomt ned.

Supercykelstien skal gøre det attraktivt for flere at cykelpendle mellem Christiansfeld, Taps, Vonsild og Kolding. Det er kun strækningen Taps-Vonsild, som endnu mangler.