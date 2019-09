Banken sagde nej, men så kom Pers arbejdsgiver med et godt tilbud

Det kræver fire-fem millioner kroner i udbetaling, hvis drømmen om egen gård skal gå i opfyldelse. Men en kreativ idé hjalp 30-årige Per i gang uden en øre på lommen.

Det er godt tre år siden, Per Midtgaard-Olesens chef, Nicolaj Pedersen, kom med et forslag, der på kort tid gjorde den dengang 30-årige Per til selvstændig landmand.

Per Midtgaard-Olesen havde gennem længere tid drømt om egen gård. Men penge havde han ingen af, og drømmen syntes derfor nærmest umulig, da selv en mindre gård ville kræve, at han havde to-tre millioner i udbetaling.

- Jeg havde ingen opsparing, og banken kræver jo 20 procent i udbetaling, hvis man skal købe en gård, fortæller Per Midtgaard-Olesen til TV SYD.

Men det havde hans daværende chef, gårdejer og økologisk grise-producent, Nicolaj Pedersen fra Hovborg en løsning på.

To plus to bliver fem

- Da Per begyndte at snakke om at blive selvstændig, sagde jeg: ”Kan du ikke bare gøre det her, for så kan vi da hjælpe hinanden, så vi får to plus to til at give fem”, fortæller Nicolaj Pedersen.

Løsningen var enkel: Per købte 150 søer og tilhørende hytter til de økologiske dyr, og lejede sig ind på Nicolajs marker.

I de år, samarbejdet mellem Per Midtgaard-Olesen og Nicolaj Pedersen har varet, har Nicolaj lært sin 16 år yngre kollega at drive økologisk svinebrug. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Tilsammen har de to landmænd 800 økologiske søer, som Nicolaj har hyret Per til at passe.

Det er en win-win for dem begge.

- For mig er fordelen, at jeg har en dygtig og dedikeret driftsleder, som selv ejer en del af dyrene. Det betyder, at jeg ikke altid behøver selv at skulle ud og tjekke, om alt går som det skal med dyrene. Når Per har vagten, kan jeg slappe af, fortæller Nicolaj Pedersen.

Selv er Per ikke i tvivl om, at det gør en stor forskel på hans eget engagement, at han ejer en del af bedriften:

- Man går noget mere op i det, når man pludselig har penge i klemme. Så har det en helt anden interesse det er motivation i sig selv, siger Per Midtgaard-Olesen med et smil.

Drøm ved at blive til virkelighed

Det har kostet Per Midtgaard-Olesen en million kroner, at investere i dyr og hytter. Penge, han lånte i en velvillig bank. Overskudet fra griseproduktionen kan han nu spare op til udbetalingen på en gård.

Efter tre år har Per stadig ikke hele udbetalingen til en gård klar. Alligevel vil han nu at forsøge at gøre drømmen til virkelighed. Måske med hjælp fra en af de jordfonde, der opkøber gårde og lejer dem ud.

- Jeg har fået tre børn, og vil gerne have, at de skal vokse op på en gård, men hvis det ikke havde været for Nicolaj, så var jeg nok ikke kommet i gang, siger Per Midtgaard-Olesen til TV SYD.

Tre år som samarbejdspartner på en stor gård med i alt 800 økologiske søer har dog fået Per til at indse, at han hellere vil have en lille gård end en stor.

- Vi har været i gang i tre år, og jeg tror, målet er at finde en gård, der passer til en lille bedrift, så jeg bedre kan få det til at passe med familien. Det er i hvert fald det, jeg håber, jeg kan opnå.

Havde håbet noget andet

Nicolaj Pedersen lægger ikke skjul på, at han havde håbet noget andet.

- Ingen af mine tre døtre har planer om at gå ind i landbruget, og jeg havde da håbet, at Per med tiden ville overtage det hele, men det var blot én af tre modeller, vi arbejdede med, siger Nicolaj Pedersen til TV SYD.

Selvom Nicolaj Pedersen kun er 49 år, afviser han ikke, at han kunne være en af de landmænd, der skal videre i løbet af de næste ti år.

Ifølge en ny opgørelse lavet af landbrugets videnscenter, SEGES, skal halvdelen af alle danske landbrug ejer- eller generationsskiftes inden 2030.

Problemet er bare, at der stor set ikke er nogen unge landmænd, der har den startkapital, der skal til, for at de kan få lov til at købe et landbrug, mens der der allerede nu er mange landmænd, der gerne vil af med deres gårde.

- Jeg går ikke rundt og bekymrer mig for, om der er nogen til at købe min gård on 10-15 år, men jeg laver ikke store investeringer med mindre jeg ved, der er nogen til at tage over, siger Nicolaj Pedersen.

Han frygter, det går ud over innovation og udvikling af dansk landbrug, hvis det ikke lykkes at sikre de unge en økonomisk bæredygtig fremtid som selvstændige landmænd.