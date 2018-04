Menighedsråd beklager sin egen facon

Menighedsråd vil rive kirke ned og bygge en ny, men støder på massiv borgermodstand.

Menighedsrådet ved Bredballe Kirke beklager nu sin egen facon.

- Det var ikke vores hensigt at tromle menigheden og andre interessenter, skriver rådet mandag i en pressemeddelelse.

Rådet har fået mange hug for blandt andet at være magtarrogant i forbindelse med sine planer om at rive den nuværende kirke i Bredballe ned og bygge en ny i stedet. På et ophedet og propfyldt borgermøde søndag haglede kritikken ned over medlemmerne af menighedsrådet.

Kritik gør indtryk

- I skaber splid, sagde nogle, mens mange kritiserede, at de kun havde set nedrivningsplanerne omtalt i en notits i kirkebladet.

- Har I aldrig, på et eneste tidspunkt, tænkt på at inddrage menigheden, spurgte en borger søndag, og mandag udsendte menighedsrådet en pressemeddelelse, hvor formanden Kurt Hansen fortæller, at medlemmerne nu har nedsat et hurtigt arbejdende udvalg, som skal formulere, hvordan sognet kan involveres i den videre proces.

- Den verserende kritik gør indtryk på os, og det er vores håb, at de borgere, der har givet deres mening til kende vil deltage i en dialog om, hvorledes Bredballe Kirke gerne skal indrettes og være fremover, skriver formanden.

Menighedsrådet ønsker at rive den nuværende Bredballe Kirke fra 1907 ned og opføre en ny med bedre faciliteter for både kirkegængere og kirkens personale. Mere end 500 borgere i Bredballe siger nej til de planer i Vejleforstaden.

