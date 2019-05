Mens vi venter på Europa

Esbjerg er tilbage i toppen af dansk fodbold. I lørdags vandt de bronze-medaljer i Superligaen.

Det er blevet hverdag igen på Blue Water Arena i Esbjerg. Spillertrøjerne er til vask, fansene har fået deres normale puls og stemmer tilbage, og græsset hviler sig til næste gang. Der er store ting i horisonten.

Sammen med bronzemedaljerne vinder EfB nemlig retten til at spille kvalifikationskampe til Europa League. Men det er jo vestjylland, og benene forbliver solidt plantet i den vestjyske muld.

Overlevelse var det, der lå i kortene for vores vedkommende. Brian Knudsen, direktør, EfB

- At vi skal ud og spille i Europa er kun flødeskum på kagen. Vi vil fortsat have fokus på at holde fast i Superligaen, siger sportschef Jimmy Nagel Jacobsen.

EfB har kun været i Superligaen i en sæson i denne omgang, og at de skulle spille sig direkte op blandt de tre bedste hold kom som en overraskelse for de fleste, ikke mindst dem selv.

- Det har været en fantastisk sæson og vi har performet bedre end forventet. Overlevelse, det var det, der lå i vores kort, da sæsonen begyndte, siger Brian Knudsen, direktør i EfB.

Men der er ingen, der kan fortænke fansene i at glæde sig til at se deres hold kæmpe mod stærke, europæiske hold.

- Det er også en god måde at brande byen, og så får spillerne mulighed for at blive bedre og dygtigere i fremtiden, siger direktør Brian Knudsen.

Med hensyn til hvilke forberedelser, de har tænkt sig, for eksempel indkøb af spillere eller salg af samme, udtaler både direktør og sportschef sig noget tåget. For ikke at sige meget tåget. Pengekoen bliver ikke sat på overarbejde.

- Der er ikke så mange penge i kvalifikationsrunderne, det er først, når vi når til gruppespillet, at der er mange penge på spil, siger direktør Brian Knudsen.

Esbjergs gode resultater har da også medført, at der kommer flere for at se de blåhvide, når de nu spiller mod de bedste i landet.

- Vi vil da gerne have endnu flere på lægterne, men er glade for dem, der kom, siger Brian Knudsen til TVSYD.

Spillerne har nu sommerferie i tre uger.