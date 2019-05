Mere grønt, mindre gråt: Astrid kæmper for alpelandet

Det direkte demokrati i Schweiz betyder, at alle kan få et lovforslag til folkeafstemning. Denne gang handler det om klimaet, for hver dag mister alpelandet otte fodboldbaner af grønne arealer.

- Kunne du tænke dig en flyer?

På gaden i den schweiziske storby Zürich er valgkampen i fuld gang. Med kun én dag til folkeafstemningen, skal der deles flyers ud for at sikre de sidste stemmer.

Hvis jeg snakker med mine børn om 30 år, så vil jeg kunne fortælle, at jeg gjorde noget ved klimaforandringerne. Luzian Franzini, Junge Grüne.

Det er ungdomspartiet ‘Junge Grüne’, der står bag borgerforslaget, som de schweiziske borgere skal tage stilling til.

- Mehr grühne, mindre graue, synger Astrid Møhl på gebrokkent tysk, mens hun deler flyers ud til de forbipasserende, i håb om at de vil stemme ja til lovforslaget, der skal sikre et grønnere Schweiz.

En kamp mod byudbredelse

Til dagligt går Astrid Møhl i 3.g på Vejen Gymnasium, men inden hun kan sætte studenterhuen på hovedet, er hun og klassekammeraten Jeppe Hynkemejer Hansen rejst med TV SYD til Schweiz.

Her skal de to forsøge at blive klogere på det direkte demokrati i alpelandet.

Ungdomspartiet ‘Junge Grüne’ har samlet nok underskrifter til at få deres borgerforslag til folkeafstemning.

Forslaget handler om, at Schweiz skal begrænse det såkaldte fænomen ‘Urban Sprawl’ (på dansk: byudbredelse).

- Hvis du bygger nye huse på grønne arealer, der ikke allerede har infrastruktur, så hedder det ‘Urban Sprawl’, forklarer Luzian Franzini, der er medlem af Junge Grüne.

Det grønne Schweiz skal bevares

Hver dag mister Schweiz omkring otte fodboldbaner af grønne arealer til byudbredelse. Det er et stort problem, mener Luzian Franzini, der gerne vil bevare landets grønne områder.

- Hvis jeg snakker med mine børn om 30 år, så vil jeg kunne fortælle dem, at jeg virkelig gjorde noget ved de store problemer i vores tid som eksempelvis klimaforandringerne, fortæller han.

Problemet med byudbredelse er ikke, at udvide de i forvejen etablerede byer, hvor infrastrukturen allerede er der - men det er et problem, hvis man begynder at bygge nye bygninger på grønne arealer, hvor der ikke er noget i forvejen.

Jeppe Hynkemejer Hansen (t.v.) og Luzian Franzini (t.h.) ser, hvordan byudbredelsen præger det grønne landskab. Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

Sidste indsats før dommen falder

At lave kampagner på gaden er den bedste måde at sprede budskabet og kendskabet til borgerforslaget, mener Luzian Franzini.

Derfor har han inviteret Astrid Møhl og Jeppe Hynkemejer Hansen med på gaden, hvor de sammen med medlemmer fra ungdomspartiet forsøger at gøre en sidste indsats, før dommen falder til folkeafstemningen.

I tredje afsnit af TV SYDs serie ‘Schwung i Schweiz’ besøger Astrid Møhl og Jeppe Hynkemejer Hansen den schweiziske by Bubikon, der er et eksempel på ‘Urban Sprawl’. De taler med Luzian Franzini om konsekvenserne af netop ‘Urban Sprawl’, og han tager dem med på gaden for at dele flyers ud.

