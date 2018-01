Mere hjælp på vej til børn og unge med ondt i livet

Til foråret flytter Headspace, der er et forebyggende tilbud til unge, ind på Fredericia Sundhedshus

Headspace, der er et rådgivningscenter for børn og unge mellem 12 og 25 år, rykker om nogle måneder ind i sundhedshuset i Fredericia som et supplement til kommunens øvrige tilbud til unge.

Det er Det Sociale Netværk, der har underskrevet en aftale med Fredericia Kommune, som betyder, at børn og unge kan få hjælp, støtte og samtaler om alt fra spiseforstyrrelse og selvskade til konflikter og kærestesorger i det nye headspace Fredericia.

- Jeg er rigtig glad for, at det er lykkes os at få Headspace til Fredericia. Det giver os mulighed for at komme i dialog med de unge på deres præmisser. Jeg håber, at Headspace Fredericia bliver et fristed for vores unge borgere med ondt i livet, og jeg har bestemt en stor forventning om, at vi med Headspace kan hjælpe mange unge videre i livet. Det er et glimrende tilbud, som jeg vil opfordre vores unge mennesker til at gøre brug af, siger Peder Tind, (V), formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget i Fredericia Kommune en pressemeddelelse.

I Syd- og Sønderjylland findes Headspace allerede i Esbjerg, Billund, Horsens og Aabenraa.