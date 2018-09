Onsdag er store klumper af paraffin skyllet op på Fanøs strande. Det er anden gang, det sker inden for få uger.

Peter Michelsen fra Ren Strand Fanø fandt onsdag endnu en gang store klumper af paraffin på stranden ved Fanø Bad.

Det ærgrer mig godt nok, der igen ligger store klumper af paraffin på øens strande. Peter Michelsen, initiativtager, Ren Strand Fanø

- Det ærgrer mig godt nok, at der igen ligger store klumper af paraffin på øens strande. Denne gang er forureningen skyllet op på strækningen fra Fanø Bad og til Sønderho, fortæller Peter Michelsen.

Den 28. august blev der også slået alarm på Fanø. Der var fundet store mængder paraffin på øens strande. Omkring 75 ton ren paraffin blev i de efterfølgende dage fjernet fra strandene.

Paraffinen kommer sandsynligvis fra skibe, der transporterer det hvide olieholdige stof, og som - helt lovligt - har renset deres tanke ude på havet.

- Jeg tror, det her er et slags efterskyl, og at det desværre nok stammer fra samme udledning som sidst, siger Peter Michelsen.

Allerede her torsdag morgen går man i gang med at fjerne det olieholdige stads, som udgør en reel fare for områdets fugleliv.

- En traktor ankommer lige om lidt, og så går vi i gang med at fjerne paraffinen, siger Peter Michelsen, som vurderer, de denne gang skal fjerne mellem 20 og 30 ton paraffin i løbet af torsdagen.

