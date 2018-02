Mere politi i lokalområderne hilses velkommen

Justitsministeren ser behov for mere lokalt orienteret politi, så borgere kan føle sig trygge i hele Danmark. Den udmelding vækker begejstring hos politiet.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (C) vil have politiet tættere på borgerne. En reaktion på den godt ti år gamle politireform fra 2007.

Her blev strukturen ændret radikalt. 54 politikredse blev til 12. I denne landsdel blev det til de to politikredse - Syd- og Sønderjyllands Politikreds og til Sydøstjyllands Politikreds.

Men i dag siger Justitsminister Søren Pape Poulsen til Avisen.dk, at der igen er behov for mere lokalt orienteret politi:

- Det er vigtigt for mig, at folk skal kunne føle sig trygge i hele Danmark, at man føler, politiet er tæt på en, selv om man ikke bor et sted, hvor kuglerne flyver om ørene på en.

Den udmelding vækker begejstring i Syd- og Sønderjyllands Politikreds.

Ole Wandahl Stenshøj, fmd., Sønderborg Politiforening er meget tilfreds med justitsministerens udmelding om mere lokalpoliti Foto: Claes Adel, TV SYD

- Det synes jeg er en rigtig god ide, og den tager jeg imod med kyshånd. Det har der nu været behov for hele tiden, siger Ole Wandahl Stenshøj, formand for Sønderborg Politiforening.

Den nære politiindsats er nemlig afgørende, mener Ole Wandahl Stenshøj:

- Lokalkendskab for borgerne til de betjente der bor og arbejder i byen er simpelthen guld værd.