Merete forarget over skovsvin

Selvom der ligger en genbrugsplads i Haderslev, er der alligevel nogen, der smider deres skrald i skoven.

Da Merete Jessen kørte forbi en skov i Starup i Haderslev tirsdag morgen, fik hun et trist syn.

Her var nemlig efterladt en masse affald og skrald. Men det er ikke første gang, at hun oplever dette.

Jeg synes, det er noget svineri. Det er jævnligt, at vi må fjerne affald herinde i skoven efter folk, der har smidt deres affald. Merete Jessen, pensionist, Solkær

- Jeg synes, det er noget svineri. Det er jævnligt, at vi må fjerne affald herinde i skoven efter folk, der har smidt deres affald, siger Merete Jessen fra Solkær, der er pensionist.

- Vi har fundet en kummefryser med fordærvet indhold, vi har haft et helt lagermøblemant på den anden side af vejen og vi har jo en udmærket genbrugsplads her i Haderslev Kommune, som har åbent næsten døgnet rundt, så alle har mulighed for at komme af med deres affald, understreger hun.

Kim Kabelka bor tæt ved skoven, hvor affaldet er smidt. Han er medlem af Byrådet i Haderslev for Socialdemokratiet, og han synes ikke, at det er rart at se på det efterladte skrald.

Det er jo fuldstændig latterligt at gå ud og smide affald i naturen - specielt, når affaldet er sorteret. Kim Kabelka, medlem af byrådet, Haderslev, Socialdemokratiet

- Det er jo fuldstændig latterligt at gå ud og smide affald i naturen - specielt, når affaldet er sorteret. Det ville da være det samme arbejde at læsse det af et sted, hvor man må, siger han.

Merete Jessen mener, at gerningsmændene skulle fanges og fjerne affaldet selv. Mens Kim Kabelka har en anden løsning.

- Vi stod før og snakkede om, at vildsvin må man jagte hele året. Jeg ved ikke, om det også gælder natursvin, men det kunne måske være, at vi skulle prøve og kigge på det, siger han.