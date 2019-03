Metalbranchen mangler hænder – nyt forløb tænder gnisten hos ledige

Samlet set ligger ledigheden i metalbranchen under fire procent i Syd- og Sønderjylland. I Kolding Kommune er den dog langt lavere.

Flere skal fatte en smedetang og et svejseapparat. Det kan man konstatere ved at se på ledigheden i metalbranchen.

Den ligger under fire procent i samtlige syd- og sønderjyske kommuner.

- At få faglærte ind er som at vinde i lotteriet, og det har det været i en del år, siger ejer af Sydjydsk Autofjederfabrik i Kolding, Thomas Thøgersen, til TV SYD.

Men i Kolding Kommune har man måske knækket koden. For der er ledigheden kun på 2,3 procent. Det vil sige, at ud af 1.000 uddannede i branchen er der kun 23, der er uden job.

Derfor forsøger Jobcenter Kolding sammen med erhvervsskolerne Hansenberg og AMU Syd de næste seks hverdage at give 10 interesserede ledige et indblik i arbejdet som smed og svejser - i håb om, at de træder ind i metalbranchen og giver flere hænder til virksomhederne.

- De søger folk, og jeg har fået at vide, at der er masser arbejde. Så jeg tænkte, at jeg ligeså godt kunne se, hvad det var for noget, forklarer Marianne Bakmand Jakobsen fra Kolding. Hun er ledig – og en af deltagere i forløbet.

Idéen til indblikket opstod hos Jobcenter Kolding.

- Det kunne være spændende at få en helt masse forskellige borgere ind - og så et frø hos dem, så de bliver nysgerrige efter at prøve det af, fortæller uddannelseskonsulent Susanne Helle Hansen.

Erhvervsskolerne Hansenberg og AMU Syd hoppede hurtigt med på vognen.

- Som uddannelsesinstitution oplever vi, at virksomheder ringer og spørger om vi har noget arbejdskraft inde på skolen, siger marketingchef på AMU SYD i Kolding, Ole Møller.

I løbet af dagene skal de ti ledige blandt andet prøve at svejse og smede. Efter dagene i svejse- og smedeværkstederne skal de derefter rundt til metalvirksomheder i Kolding.

- Så sent som i dag har der været to, der har været interesseret i at komme med på et nyt forløb, så jeg tror ikke på, at det kan være spild af ressourcer, slutter uddannelseskonsulent Susanne Helle Hansen.

I næste uge får de ti ledige vejledning i, hvordan de kan komme ind i metalbranchen. Men forudsætningen er naturligvis, at gnisten til arbejdet er der.