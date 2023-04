Meteoritter er endnu ikke fundet i Grindsted

Der er i hvert fald stadig eksperternes formodning her en måned senere.

Indtil videre er der nemlig ikke fundet meteoritter på landjorden i det sydlige Midtjylland.

Det siger Ole J. Knudsen, der er kommunikationsmedarbejder på Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet, til Ritzau.

- Det går ikke så godt med at finde meteoritter. Forstået på den måde, at vi ikke har fået noget ind. Vi har ikke fået antydningen af, at nogle skulle have fundet noget af det rigtige, siger Ole J. Knudsen.