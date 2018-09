Mette Bock officielt valgt som EU-spidskandidat

Kulturminister Mette Bock er lørdag officielt blevet valgt som Liberal Alliances spidskandidat ved valget til Europa-Parlamentet til maj næste år.

Mette Bock meddelte for 10 dage siden, at hun ville stille op som sit partis EU-spidskandidat. Lørdag formiddag medlemmerne i Liberal Alliance officielt valgt hende ved et møde i Ollerup på Fyn.

Siden september 2010 har Mette Bock været Liberal Alliances spidskandidat til Folketinget i Sydjyllands Storkreds, og hun blev her valgt ind i Folketinget første gang i 2011 med 6.827 personlige stemmer. Hun genopstillede ved valget i 2015 og opnåede 11.588 personlige stemmer.

Mette Bock er 61 år og bor i Horsens. Hun har været kulturminister og kirkeminister siden 28. november 2016, da Liberal Alliance og Konservative dannede regering sammen med Venstre.

Valget til Europa-Parlamentet finder sted 23.-26. maj næste år, mens næste Folketingsvalg skal afholdes inden den 19. juni 2019. Der bliver 14 danske pladser at kæmpe om ved næste valg til Europa-Parlamentet.