Mette elsker forhindringer

EM i forhindringsløb - OCR - afholdes i weekenden i Esbjerg med 3500 atleter

Det er ikke ligefrem nemt at hænge i bildæk eller ringe eller tovværk og skynde sig afsted. Men det er den slags forhindringer de 3500 atleter kommer til at møde i Esbjerg til EM i forhindringsløb. Eller OCR som det hedder. Det er en engelsk forkortelse for Obstacle Coarce Racing.

- Det er ligesom en stor legeplads for voksne, siger Ulrikke Evensen, der er en af verdens bedste OCR-atleter på den lange distance.

50 forhindringer skal de igennem på den godt 15 kilometer lange bane. Først skal de udmattes lidt. Så møder de en række svære forhindringer, der kræver kræfter, vilje og udholdenhed.

Løberne har et armbånd på, men det bliver klippet, hvis de ikke klarer en forhindring. Det får den lokale helt Mette Sørensen til at sige:

- Følelserne kommer nemt i spil. Man kan blive meget frustreret undervejs i løbet, og hvis armbåndet så bliver klippet, kommer det til at gøre rigtigt ondt, fordi man kæmper så hårdt for det.

EM har ellers været holdt i Holland og er for første gang placeret udenfor landets grænser. Altså i Esbjerg, Danmark.

- Det er en sportsgren, der er i hastig udvikling. Den er da også meget publikumsvenlig. Atleterne drøner ikke bare hurtigt forbi, men tilskuerne kan se dem prøve forskellige forhindringer. Nogle gange flere gange fordi de ikke klarer den første - eller anden - gang, siger direktør Niels Bækgård, Sport & Event Park Esbjerg.

Det er netop Sport & Event Park, der sammen med Esbjerg Kommune og Danish OCR Association, står bag arrangementet.