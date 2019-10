Mette manglede hjælp efter kræftbehandling: Slimhinderne i skeden voksede sammen

- Tag selv emnet op med din læge eller sygeplejerske, hvis de ikke spørger ind til problemer med sex- og samliv. Det kræver mod, og hvis de sundhedsfaglige bliver bekvemt ved situationen, så spørg, om der er andre, du kan blive henvist til, som kan hjælpe.

- Tal med din partner om, hvordan du har det, og spørg, hvordan din partner har det, hvis du er i et parforhold.

- Påskøn partneren, hvis du er i et forhold. Det er ikke en selvfølge, at partneren er der, så husk at sige til vedkommende, at du er glad for, at han eller hun er der.

- Hvis du er single, så giv dig tid til at lære din ‘nye’ krop at kende. Prøv at finde ud af, hvad der nu er ophidsende og kan give dig seksuel lyst.

- Husk på, at sex er meget mere end samleje. Nærhed, intimitet, berøring, knus og kys er for mange langt mere betydningsfuldt end selve samlejet.

Kilde: Kræftens Bekæmpelse