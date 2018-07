Mette spreder glæde med gule sten

Rundt om Slotssøen i Kolding kan man i disse dage finde en masse farvestrålende sten. En kvinde fra Kolding maler dem selv og håber, at de kan sprede glæde hos de forbipasserende.

54-årige Mette Lotzfeldt har indtil videre malet 360 sten gule og med glade ansigter. Den seneste uge har hun flere gange travet rundt om Slotssøen i Kolding og rundhåndet delt ud af stenene fra sin kurv.

Nogle af stenene forærer hun både til forbipasserende hun møder ved søen og andre lægger hun ud langs stien, så andre kan finde dem og blive glædeligt overraskede.

Mette Lotzfeldt har en kurv fuld af glade sten som hun flittigt deler ud langs Slotssøen i Kolding. Foto: Peter Nejsig, TV 2

Vil gøre andre glade

Mette Lotzfeldt fortæller, at hun fik ideen til at male stenene en dag hun gik rundt netop nede ved Slotssøen i Kolding.

- Jeg synes der var mange der så kede af det og lidt sure ud, og så gik jeg hjem i min gårdhave for at male videre på de sten jeg havde gang i. Så slog det mig, at hvis jeg nu malede en masse smileysten kunne det så gøre nogle mennesker glade? Det har vist sig, at det lykkedes og der er mange, der har taget dem med hjem.

For stenene forsvinder lidt efter lidt og derfor har hun været nede med sten flere gange i den forløbne uge.

- En dame har vist mig et billede af hendes fordør, hvor nogle af stenene står ved siden af hinanden, siger Mette Lotzfeldt.

Mette Lotzfeldt lægger en smiley-sten på stien ved Slotssøen i Kolding. Foto: Peter Nejsig, TV 2

En klump i halsen

Hun er overbevist om hendes lille glædesprojekt vækker begejstring hos modtagerne, men hun får også selv noget ud af det.

- Jeg får en klump i halsen. Det er rørende og lidt overvældende, siger hun om de mange positive reaktioner hun har fået.

- Det giver mig noget. Jeg tror på, at de små ting vi gør for hinanden i vores hverdag hjælper og smitter af.

Inger Lorenzen fik i dag en af Mette Lotzfeldts smiley-sten med hjem. Foto: Peter Nejsig, TV 2

En af dem, der i dag fik en glad, gul sten med sig hjem fra spadsereturen ved Slotssøen er pensionist Inger Lorensen.

- Jeg synes det er rigtig sejt. Ved du hvad? Der skal være nogle flere som dig, siger hun til Mette Lotzfeldt, der kvitterer med en opfordring:

- Hvis du bliver forelsket i en af dem, så tag den med hjem!

Har brugt mere end 30 timer på stenene

Foreløbig er det altså blevet til 360 farvestrålende sten. Det tager cirka fem minutter at lave hver enkelt sten, så indtil videre har Mette Lotzfeldt brugt omkring 30 timer på at male stenene. Læg dertil den tid hun bruger på at fordele stenene rundt i området. Men hun har ingen planer om stoppe foreløbig:

- Jeg bliver ved, så længe jeg synes det er sjovt og så længe folk modtager det så positivt, siger den kreative koldinggenser.