Michelle finder nye venner på sommerlejren

Ungdommens Røde Kors arrangerer i den kommende uge sommerlejr for 68 udsatte børn.

68 børn er samlet til sommerlejr på Agerskov Ungdomsskole. De er her alle af forskellige årsager. Nogle bliver mobbet i skolen, andre har måske problemer derhjemme. Fælles for dem er dog, at de er her for at lege sammen og finde nye og gamle venskaber - i trygge rammer.

Michelle Ravnsbæk fra Nordborg er en af børnene, og hun har glædet sig meget til lejren.

- Jeg har været med før, og det har været totalt hyggeligt. Det er virkeligt sådan en ting, man gerne vil, siger hun.

Nye venner

Børnene i alderen 7-14 år er ikke alene på lejren. 44 frivillige voksne fra Ungdommens Røde Kors sørger for at give børnene nogle gode oplevelser. Og det er også noget af det, Michelle søger.

- Jeg håber på at få nogle nye venner og få snakket med nogle af mine gamle venner og generelt bare komme ud at opleve noget, fortæller hun.

Agerskov Ungdomsskole lægger lokaler til sommerlejren for fjerde år i træk.