Ærgerlige borgere: Midlertidig nåleskov i Kolding midtby fjernes

Efter et års forlængelse, blev den midlertidige nåleskov i Kolding midtby i dag pillet ned. Til stor ærgelse for flere borgere.

Flere borgere var i dag ærgerlige over at se nåleskoven i Kolding midtby blive fjernet. I dag blev skoven fjernet, fordi den blot var en del af et forsøg, som kommunen har kørt gennem halvandet år.

- Det er lidt ærgerligt, synes jeg. Der er ikke så meget natur i Kolding generelt, så jeg synes, det har været flot at kigge på, siger Esben Petersen, som bor i Kolding Midtby.

Det samme gør Ida Krugsgaard Svendsen:

- Det var rigtig dejligt med lidt skov- og naturstemning her i byen, når man skal ned og handle. Så jeg synes, det er rigtig trist, at de er ved at fjerne træerne, siger hun.

Skoven kan ikke klare mere

Nåletræsskoven, som ligger på Tombolapladsen i Kolding Midtby, blev anlagt i 2017 som et forsøg. Målet var at skabe et åndehul for byens gæster og afprøve nye ideer til at skabe en attraktiv og grøn midtby. Og det blev en succes. Faktisk har skoven allerede fået lov at stå et helt år længere end planlagt, men går den ikke længere.

- Materialerne kan desværre ikke holde længere. Vi begynder at kunne se, at konstruktionen flere steder ikke er stabil mere, siger Thomas Thinghuus, Landskabsarkitekt, Kolding Kommune med henvisning til, at materialerne kun er udvalgt til at kunne klare den forsøgsperiode, som skoven blev bygget til.

Materialer genbruges

Projektet har i alt kostet 300.000 kroner. Men når nåletræsskoven nu pilles ned, bliver hovedparten af matieralerne genbrugt andre steder i kommunen.

Fredadrettet er det meningen, at Tombolapladsen i stedet skal bruges som åben plads til forskellige arrangementer og projekter.