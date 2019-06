Mike Hakala besejrede Alpe d’Huez og vender hjem til fast arbejde

18 unge mennesker på offentlig forsørgelse har cyklet 1.500 kilometer fra Aabenraa til Alpe d’Huez i jagten på et job.

En træt, men også mere livsglad, Mike Hakala er netop vendt hjem fra sit livs rejse.

- Det har været mit livs største udfordring. Nu er jeg kommet igennem den, og det har været fedt, siger Mike Hakala efter han igen har dansk jord under fødderne.

Mike har deltaget i den tredje udgave af Unge på toppen, som er arrangeret af Aabenraa Kommune. Projektet går ud på at få unge mennesker væk fra offentlig forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet. Det sker ved hjælp af cykling og praktik i lokale virksomheder. To dage om ugen har den stået på hård fysisk træning, mens Mike Hakala har brugt de tre andre dage i praktik hos virksomheden Frøslev Træ.

- Det har betydet så meget for mig. Jeg havde et liv, der var en tur op og ned ad bakken hele tiden, og det her skal nu gå hen og blive til noget, som ikke er op og ned hele tiden, siger Mike Hakala.

De seneste ti år har Mike Hakala levet et hårdt liv med blandt andet stoffer og alkohol – langt væk fra arbejdsmarkedet. Nu er han stoffri, og starter i et fast arbejde hos Frøselv Træ.

- Man bliver presset ud i noget, man slet ikke havde regnet med, man kunne gøre. Så det der med at kunne presse sig selv til at komme videre, det tror jeg, bjerget har været en stor del af, siger Mike Hakala.

16 ud af 19 deltagere i Unge på toppen i 2017 er stadig selvforsørgende, og 16 ud af 19 deltagere fra 2018 stadig er selvforsørgende.

