Miklo på gratis ferie: Man kan gøre lige hvad man vil her

Ikke alle har råd til at tage på sommerferie til udlandet. Nogle af dem er Helena Gørrild Andersen og hendes søn. De er i stedet for på gratis ferie.

Sønnen Miklo Thomsen og moren Helena Gørrild Andersen nyder sommerdagene i Løsning, hvor de lige nu er på ferie. En gratis ferie endda.

For lidt over en måned siden skrev Alice Damgaard Andersen et facebookopslag, hvor hun inviterede trængte familier til en ferie hos hende på en nedlagt landejendom i Løsning.

Ud af 600 ansøgninger fra familier, der gerne ville på ferie, var Helena Gørrild Andersens og sønnen Miklo Thomsens ansøgning så heldig at blive valgt.

- Vi har ikke så mange penge at gøre med, fordi jeg er på ledighedsydelse, og min søn skal konfirmeres næste år, og det skal der spares sammen til, fortæller Helena Gørrild Andersen.

Fra 15 til 5 familier

Sammen med fire andre familier holder de lige nu ferie på landejendommen, men det var ellers meningen, at de skulle være 15 familier i alt. Det er dog kun fem familier, der er dukket op, men det gør ikke noget, hvis man spørger sønnen Miklo Thomsen.

- Der er en masse ting, man kan lave her. Her er en masse at snakke med, og man kan hoppe i hoppeborg. Ja, man kan faktisk næsten, lige hvad man vil, siger Miklo Thomasen. Hans mor nyder også at være på ferie i Løsning. Det er blevet en succes, selvom hun først og fremmest var lidt flov over at skulle på gratis ferie.

- Det er pinligt ikke at have råd til at tage afsted, men vi gør, hvad vi kan for at komme ud af situationen, så det er bare sådan, det er, fortæller Helena Gørrild Andersen.

