Miljøordfører: Det skal være strafbart at montere snydeudstyr

Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen vil have, at skal være strafbart at manipulere med AdBlue-systemer i lastbiler.

Hvad er AdBlue-systemet? AdBlue er et produkt, der giver en renere udstødning. Ifølge politiet vælger nogle vognmænd at manipulere med systemet for at spare udgiften til AdBlue-væsken. Det gør de ved at få mekanikeren til at sætte en lille snydeboks ind, der afbryder den såkaldte SCR-katalysator, der tilsætter AdBlue-væske og nedsætter udslippet af de farlige NOX-partikler.

Normalt vil lastbilens computer sende en advarsel om, at rensesystemet er ude af funktion. Hvis chaufføren ikke reagerer, vil lastbilens fart sænkes så drastisk, at den kryber af sted og må på værksted for at blive repareret - men snydeboksen sætter altså den funktion ud af spil.

Der er det seneste år blevet afsløret over 200 udenlandske lastbiler, hvor der er manipuleret med deres AdBlue-systemer. Det betyder, at hver enkelt lastbil forurener lige som meget som 60 lastbiler.

Som reglerne er nu, er det kun vognmanden og chaufføren, der får bøder for at have manipuleret med systemet. Men Socialdemokratiets miljøordfører vil også straffe de mekanikere, der står bag manipulationen af AdBlue-systemet.

- Det er helt uholdbart, for det forpester miljøet. Derfor har jeg indkaldt Sundheds-, Miljø- og Justitsministeren til samråd for at få bremset den her praksis, fortæller Christian Rabjerg Madsen, der er miljøordfører for Socialdemokratiet.

Christian Rabjerg Madsen har indkaldt de tre ministre til samråd for blandt andet at få overblikket over, hvor sundhedsskadeligt den her praksis er.

Netop fordi en stor del af de lastbiler, der bliver manipuleret med, er udenlandske, er det nødvendigt at samarbejde på tværs af landegrænser, mener ordføreren.

- Der er ingen tvivl om, at vi kan ikke løse det her alene, siger Christian Rabjerg Madsen og fortæller, at han håber, at vi vil se færre overtrædelser ved at gøre det ulovligt for mekanikere at montere den her snydeboks.

Han anerkender dog, at der er en risiko for, at manipulationen med AdBlue-systemet blot vil blive endnu mere skjult, hvis man gør praksissen ulovlig.

- Men vi kan ikke bare se på, siger Christian Rabjerg Madsen.

