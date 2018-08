Miljøorganisation siger stop: Paraffinudledning skal forbydes

Organisationen KIMO Danmark mener ikke, at det skal være lovligt at udlede paraffin i havet. De rejser nu et forslag til en lovændring.

Paraffin skyllede i sidste weekend op på strandene både på Fanø og i Varde, og det var dråben for den danske del af Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO Danmark). De vil nu have det gjort ulovligt at udlede paraffin i havet.

KIMO Danmark vil derfor rejse et forslag til en lovændring overfor den internationale søfartsorganisation, IMO, hvor de lægger op til, at udledning af parrafin gøres ulovligt.

Læs også Folketingsmedlem til minister: Paraffinudledning skal stoppes

Ifølge Christian Lorenzen (K), der er formand for Erhvervs-, Natur og teknikudvalget på Fanø samt medlem af KIMO Danmarks bestyrelse, handler det ikke kun om den økonomiske byrde, som staten også er inde at afhjælpe. Paraffin har flere negative indvirkninger, når det ender på strandene:

Hvad er paraffin? Ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE, kommer paraffinen fra skibe, der renser deres tanke ude på det åbne hav.

- Der er en langt større problemstilling i spil her – for det er altså en katastrofe for miljøet, både i verdenshavene og på vores strande og kyster. I tillæg er det rigtigt skidt for den turisme, der er så vigtig en indtægtskilde på den jyske vestkyst – ikke mindst på Fanø, siger han i en pressemeddelelse.

Det er FNs internationale maritime organisation, IMO, der fastsætter reglerne for rensning og dumping på åbent hav. Paraffin er ikke kategoriseret som et farligt stof, og derfor må skibe gerne dumpe stoffet i havet, hvis de ligger over 12 sømil fra land.