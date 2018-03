Miljøudvalgsformand: Teknologi løser ikke Grindsted-forurening

Nye teknologiske metoder kan stoppe Grindsted-forureningen, mener SF. Det er regionens miljøudvalgsformand Jørn Lehmann Petersen (S) uenig i.

- Jeg tror, at Bent Olsen overtolker virksomhedernes muligheder. Hvis det var så simpelt, hvorfor har man så ikke gjort det noget før?

Sådan siger formanden for miljøudvalget i Region Syddanmark Jørn Lehmann Petersen fra Socialdemokratiet. Han mener ikke, at nye teknologiske løsninger kan fjerne forureningen, der stammer fra Grinstedværket.

Hvis man skal fjerne selve kilden, vil det kræve, at vi evakuerer det meste af Grindsted by i en periode, og det kan man ikke. Jørn Lehmann Petersen, medlem af Miljøudvalget, Region Syddanmark, Socialdemokratiet

Bent Olsen fra SF, der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Region Syddanmark, mener, at nye teknologiske metoder vil kunne stoppe Grindsted-forureningen, og det derfor ikke er nødvendigt at grave hele Grindsted by op.

Men det er Jørn Lehmann Petersen uenig i.

- Hvis man skal fjerne selve kilden, vil det kræve, at vi evakuerer det meste af byen i en periode, og det kan man ikke, siger han.

Og han uddyber.

- Med de teknologiske midler, jeg kender til, vi har i dag, kan man ikke fjerne selve kilden, fordi det er kviksølv, understreger han.

Hvert år siver 100 kilo af det kræftfremkaldende stof vinylklorid fra giftdepoterne i Grindsted og lige ud i Grindsted Å.

Åben over for alle muligheder

Jørn Lehmann Petersen mener, at man kan bruge teknologiske metoder til at fjerne udsivningen ved at lave barriere eller ved at pumpe det op, og det gør man også i dag. Men man kan ikke fjerne selve depotet.

Jeg har sagt hele tiden, at vi bliver nødt til at bruge penge og tid på at udvikle nye teknologier til at løse problemet. Jørn Lehmann Petersen, medlem af Miljøudvalget, Region Syddanmark, Socialdemokratiet

Selvom Jørn Lehmann Petersen ikke tror på, at teknologiske metoder kan løse problemet lige nu, så er han enig med Bent Olsen i, at det mest optimale ville være, hvis man kunne fjerne selve depotet. Og det har han faktisk arbejdet for, siden han blev valgt ind for fire år siden.

- Jeg har sagt hele tiden, at vi bliver nødt til at bruge penge og tid på at udvikle nye teknologier til at løse problemet, siger han.

Det er ikke kun i Danmark, man kæmper med udsivning af farlige stoffer, og derfor vil man med tiden kunne eksportere den ny teknologi, fortæller han.

For eksempel i Kærgård Klitplantage arbejder man lige nu med nye teknologier, der er med til at fjerne forureningen herfra. Det kan dog kun lade sig gøre, fordi der ikke bor nogen i området. Forureningen ved Kærgård Klitplantage er også blandt Danmarks værste forureninger.

