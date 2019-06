Danish Crown fyrer: Millioner af grise bliver kørt ud af landet

Danish Crown fyrer 175 slagteriarbejdere i Horsens - slagterierne mangler grise. Årsagen er, at danske landmænd sælger millioner af levende smågrise til Tyskland og Polen.

Hver eneste time - døgnet rundt - alle årets 365 dage bliver 1650 smågrise kørt ud af landet for at blive fedet op i Tyskland og Polen.

Det bliver til 40.000 i døgnet og 14,6 millioner i løbet af i år.

Udviklingen er kun gået én vej

I 2004 blev der eksporteret fire millioner levende smågrise - i år bliver tallet mere end 10 millioner større.

Samtidig mangler slagterierne i Danmark slagtesvin. Her er udviklingen gået den anden vej: I 2004 blev der slagtet 23 millioner grise herhjemme - i år kun 17,4 millioner.

Faldet i slagtningerne herhjemme har kostet 7.000 salgteriarbejdere jobbet de seneste 15 år - og adskillige slagterier er lukket. Bare i TV SYDs område er slagterier i Tønder, Esbjerg, Rødding, Vojens, Vejle og Grindsted lukket.

Læs også Danish Crown fyrer 175 medarbejdere - der mangler grise

Egoistiske svineproducenter

Fredag meddelte Danish Crown, at 175 slagteriarbejdere i Horsens bliver fyret - slagterierne har ifølge NNF en uudnyttet kapacitet på 20-25 procent på grund af svigtende leverancer af slagtesvin.

Ole Wehlast, formand for fagforeningen NNF, kalder svineproducenterne egoistiske, fordi de foretrækker at eksportere deres smågrise i stedet for at fede dem op herhjemme.

- De fralægger sig deres samfundsansvar. Hvis samfundet skal acceptere den miljøbelastning, som smågriseproduktionen medfører, så må vi også kræve, at den skaber arbejdspladser og skatteindtægter i Danmark, siger formanden i NNFs nyhedsbrev.

Landmændene siger omvendt, at de ikke kan betale regninger med samfundsansvar.

Mød en eksport-svineproducent

I TV SYD kl. 19.30 kan du møde en af de svineproducenter, der sender smågrise ud af landet - 25.000 hvert år.

"Prisen flytter grisen" - siger man i branchen, og lige nu får landmændene omkring 70 kroner mere for en 30 kilos gris i udlandet end i Danmark.