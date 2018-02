Millioner af kroner skal gøre matematik sjovt

Mange børn er forskrækkede for matematik. Det skal en millionbevilling lave om på.

Det kræver måske en mellemregning at nå frem til, hvorfor 1.750.000 kr. kan gøre børn i Vejen Kommune bedre til matematik.

Den kommer her: Pengene skal bruges i løbet af de næste tre år til at opkvalificere alle matematiklærere i kommunen, så de med nye metoder i undervisningen kan begejstre skolebørnene for matematik.

Nogle elever lider ligefrem af en form for matematikangst. Det ønsker vi at gøre noget ved. Jette Hildebrandt Andersen, projektleder, Vejen Kommune.

- Alt for mange elever synes ikke, matematik er spændende, nogle lider ligefrem af en form for matematikangst. Det ønsker vi at gøre noget ved, siger Jette Hildebrandt Andersen, der er leder af det nye projekt i Vejen Kommune.

Målet er, at flere elever bliver glade for matematik og føler sig matematisk kompetente.

Matematik er et fag, der er ændret markant de seneste år. I fagformålet hedder det bl.a., at eleverne gennem dialog og samarbejde med andre erfarer, at matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed. Med indførelsen af IT, regneark, dynamiske geometriprogrammer og andre it-værktøjer er der blevet fokus på, at eleverne kan opstille og løse komplekse problemstillinger. Det stiller andre krav til lærernes måde at undervise på.

De mange penge er doneret af A.P. Møller fonden.