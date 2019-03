Millioner skal redde VUC - men skolerne i Grindsted og Varde lukker alligevel

Socialdemokratiet vil hjælpe lukningstruede VUC-afdelinger med en stor millionpulje. Det redder ikke uddannelsesstederne i Varde og Grindsted, men forslaget kan have betydning for andre afdelinger i landsdelen, mener rektor for VUC Vest.

50 millioner kroner har ingen betydning for afdelingerne i Grindsted og Varde. De lukker og slukker.

- Vi har allerede lukket afdelinger og opsagt lejemål, så det her kommer ikke til at betyde noget, siger rektor for VUC Vest, Frants Regel.

Reaktionen kommer, efter det i dag er kommet frem, at Socialdemokratiet vil fjerne besparelser og hjælpe lukningstruede VUC-afdelinger i yderområderne med en pulje på 50 millioner kroner, som skolerne kan søge hjælp fra.

Partiet mener, at for mange de såkaldte VUC-afdelinger, der er undervisningssteder for voksne, lukker i yderområderne.

Det sker grundet en presse økonomi, men nu er Socialdemokratiet og Mette Frederiksen altså klar med et forslag om at droppe omprioriteringsbidraget, som blev indført for alle offentlige institutioner i 2015.

Det skal fjernes fra alle uddannelse, og så skal millionpuljen hjælpe de lukningstruede VUC-afdelinger i yderområderne.

- Her og nu synes jeg, at vi skal lave en aftale på Christiansborg om, at vi ikke skal lukke flere VUC-afdelinger, og vi afsætter nogle ekstra midler, siger Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet, som fredag var på besøg på VUC i Struer.

Formanden for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen. Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix

Ifølge Mette Frederiksen er forslaget ikke ensbetydende med, at afdelingerne i Grindsted og Varde fortsat skal tilbyde uddannelser til voksne.

- Jeg ved ikke, om vi kan genåbne nogle af de afdelinger, der er lukket, fordi nogle steder har man opsagt lokalerne og er ved at lukke det hele nede, men det må vi gå i dialog med skolerne om, hvis vi får et andet flertal efter valget, siger Mette Frederiksen.

Besparelser fører til lukning

Forslaget kommer efter, at det i sidste uge stod det klart, at flere af afdelingerne i VUC lukker ned i otte danske byer og ikke genåbner efter sommerferien. To af de VUC-afdelinger ligger i Varde og Grindsted.

Lukningerne sker efter besparelser på de seneste års finanslove samt oprettelsen af den nye FGU-uddannelse (Forberedende Grunduddannelse, red.), skrev avisen.dk.

Lukningen af afdelingerne i Varde og Grindsted blev kaldt problematisk af Frants Regel, der pegede på, at det ville komme til at få konsekvenser for unge og voksne i vores landsdel.

- De kortuddannede med behov for almen voksenuddannelse bor jo netop i de områder, hvor skolerne lukker. Det giver ikke nogen mening, sagde han til Avisen.dk.

Læs også VUC lukker: Det er en katastrofe for den enkelte og områderne

Vejen-afdeling er lukningstruet

Ifølge Frants Regel er det vigtigt at have for øje, at der er tale om to kategorier. Afdelinger, som lukker, og afdelinger, som er lukningstruet. Mens Grindsted og Varde er i den første kategori, så VUC-afdelingen i Vejen i den sidste.

Danske HF og VUC har over for Ritzau vurderet, at der udover de otte afdelinger, der lukker, er 13 andre steder i landet, som er lukningstruet. De er beskrevet som "sårbare over for lukning", da de i det kommende skoleår har færre end 100 elever.

Heriblandt ligger netop afdelingen i Vejen. Og her kan Mette Frederiksen og Socialdemokratiets forslag om en millionpulje gøre en forskel, mener Frants Regel.

- Lige nu er vores prognoser i Vejen, at det godt kan køre rundt. Men det er følsomt. Det er rigtig mange andensprogskursister, der går der i øjeblikket, men det er uvist, hvor længe de bidrager til, at vi har den volumen, der skal til. Så vi kunne godt være interesseret i at hjælp fra en sådan pulje fremadrettet, siger Frants Regel.