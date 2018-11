To millioner skal sætte gang i historisk hjul

Til sommer drejer møllehjulet atter rundt og maler mel på Aabenraa Slotsvandmølle, når håndværkere har restaureret møllen for to millioner kroner.

Det er efterhånden længe siden, at Aabenraa Slotsvandmølle ved Brundlund Slot har drejet rundt til fornøjelse for borgere og turister i Aabenraa Kommune.

Men nu har A. P. Møller Fonden, Slots- og Kulturstyrelsen og Aabenraa Kommune givet to millioner kroner til fornyelse og restaurering af møllen.

En pæn del af pengene skal bruges til udskiftning fornyelse af møllehjulet, idet træværket er nedslidt og angrebet af råd. Desuden skal aksler, lejer og anden teknik udskiftes, så der igen kan males mel på slotsvandmøllen.

Vi har planer om at danne et møllerlav og lave vores eget mel og sælge det til turister og andre interesserede. Svend Nielsen, formand, Aabenraa Byhistoriske Forening

- Det vil betyde, at vi levendegøre møllen allerede til sommer, hvor vi har planer om at danne et møllerlav og lave vores eget mel og sælge det til turister og andre interesserede, siger formand for Aabenraa Byhistoriske Forening, Svend Nielsen til TV SYD, der glæder sig til, der igen kan serveres hjemmebagte boller bagt på mel malet i møllen.

Hjemmebagte boller bagt på mel malet i møllen

Håndværkerne er allerede fundet og klar til at gå i gang, så møllen kan stå flot og klar til sommer.