Millioner skal sikre kortere vej til behandling

Fire sundhedsprojekter i Syd- og Sønderjylland får millioner fra regeringens pulje, der skal give et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

Kortere vej til behandling og flere behandlinger samme sted. Det er nogle af de ting, borgerne i Syd- og Sønderjylland kan se frem til. Regeringen har fredag uddelt millioner til fire nye sundhedsprojekter i området.

Pengene skal gå til at oprette læge- og sundhedshuse over hele landet for at sikre et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

Regeringen har i alt uddelt 209,5 millioner kroner til læge- og sundhedshuse over hele landet. Nedenfor kan du se, hvilke fire projekter i Syd- og Sønderjylland, der har fået penge fra millionpuljen.

Her er projekterne, der får tilskud ​Tønder Kommune: Fremtidssikring af Sundhedshus Toftlund Tilskud: 2.390.000,00 kr. Haderslev Kommune og Region Syddanmark: Etape 2 – et styrket sundhedscenter i Haderslev med fællesskab på tværs af psykiatri og somatik og sundhedstilbud Tilskud: 7.280.000,00 kr. Aabenraa Kommune: Videreudvikling af Sundhedshuset i Aabenraa by Tilskud: 3.285.000,00 kr.



Varde Kommune: Sundhedshuset i Varde Kommune Tilskud: 11.269.712,50 kr.

Regeringen håber, at de nye, moderne læge- og sundhedshuse og kan være med til at fastholde flere læger i yderområder og andre steder i landet, hvor det kniber med lægedækningen.

- Vi støtter projekter, som giver sundhedstilbud tættere på borgere. Samtidig er sundhedshusene moderne og attraktive for yngre læger, som ellers kan være svære at tiltrække, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til TV SYD.

Sundhedshusene er en del af regeringens og Dansk Folkepartis aftale om en sundhedsreform. Der er afsat fire milliarder kroner til, at der i de kommende år oprettes og laves moderniseringer af læge- og sundhedshuse i Danmark.