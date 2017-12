Millionstøtte til computer, der skal forudsige blodpropper

Ny teknologi kan forudsige, hvilke patienter, der vil blive akut indlagt inden for 100 dage. Foto: Linda Kastrup, Scanpix

Der bliver nu investeret 11,3 mio. kr. i et forskningsprojekt i Horsens, der bruger kunstig intelligens til at forudsige akutte indlæggelser. Man håber snart at kunne afprøve teknologien på patienterne.