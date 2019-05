Minde om frihedskæmpere måtte vige for byggeri – nu er det igen på plads

Et minde om to modstandsfolk blev fjernet, da der skulle bygges nyt på Sønderborg havn. Nu er mindepladen blevet genindviet på dens nye placering.

I mange år har mindet om de to frihedskæmpere Svend Aage Hansen og Theodor Madsen hængt på HKS-bygningen på Sønderborg Havn. De seneste tre år har deres mindeplade været gemt væk, fordi bygningen, den hang på, skulle rives ned.

Nu er den gamle mindeplade tilbage på havnen. Placeret i jorden mellem to af havnens store, nye bygninger: Alsik Hotel og Multikulturhuset.

- I dag er en særlig dag, fordi vi skal genindvi en mindeplade for to frihedskæmpere, der omkom her ved havnen i 1945. Den har fået en ny plads, cirka der hvor de to frihedskæmpere omkom, siger Jens Peter Rasmussen, der er formand for Kontaktudvalget for de militære traditioner i Sønderborgområdet, til TV SYD.

Vigtigt at mindet bliver bevaret

De to frihedskæmpere døde d. 2. april 1945. De forsøgte at minesprænge et tysk flådefartøj, og de lå derfor på lur ved havnekajen. Angrebet mislykkedes. Svend Aage Hansen og Theodor Madsen blev opdaget og skudt af tyske vagtposter.

Jens Peter Rasmussen mener, at det er vigtigt, at mindet om dem bliver bevaret, selvom der også skal være plads til de nye bygninger på havnen.

- Det er vigtigt, fordi to unge mennesker døde i forsøg på at bekæmpe den tyske besættelsesmagt. Vi har det motto, at en soldat, der dør i krig, han bliver aldrig glemt, siger han.

Genindvielsen af mindepladen var en del af Sønderborgs traditionsrige markering af Danmarks befrielse. For 74. gang markerede de dagen med kransenedlæggelse, blomster og gudstjeneste.