Slaget på Dybbøl Banke 1864: Mindehøjtidelighed for de første Røde Kors-frivillige

Hvert år den 22. august mødes Røde Kors i Danmark og Tyskland ved mindestenen på Dybbøl Banke for de to første frivillige Røde Kors-medarbejdere under krigen i 1964 - den svejtsiske læge Dr. Louis Appia på tysk side og den hollandske marinekaptajn Charles van de Velde på dansk side.

Det var nemlig under krigen i 1864 på Dybbøl Banke, at Røde Kors for første gang nogen sinde havde delegater med på slagmarken.

22. august er årsdagens for indgåelse af den første Genevekonvention, der betyder Røde Kors kan arbejde i krig. Foto: Jørgen Guldberg

De skulle sikre ukampdygtige soldater fik ret til beskyttelse. Dagen i dag er en international historisk dag, som formand for Røde Kors Sønderborg, Yvonne Lech er helt sikker på, vi altid vil mindes.

Med så længe der er krige og konflikter

- Så længe der er krige og konflikter i verden, så vil vi mindes disse to første delegater, som har lagt grundlaget for Røde Kors' arbejde under krige og konflikter, fortæller Yvonne Lech.

Røde Kors i Danmark og Tyskland rejste mindestenen for de to delegater i fællesskab for 30 år siden i anledning af 125 året for krigen, og den 22. august er årsdagen for indgåelse af den første Genevekonvention, som betyder, at Røde Kors også i dag kan arbejde i de alt for mange krige, der stadig plager verden.