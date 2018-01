Mindretal kæmper for bedre rettigheder i EU

Europæiske mindretal vil samle en million underskrifter.

De europæiske mindretal i Europa kæmper for at få EU-Kommissionen til at styrke deres rettigheder, men det kræver en million underskrifter. Derfor er de for tiden på jagt efter blandt andet din underskrift.

Det fortæller Gösta Toft, som er vicepræsident i den europæiske sammenslutning af mindretal, FUEN, med hovedsæde i Flensborg.

- I Danmark skal vi samle 9750 underskrifter, og indtil nu har Grænseforeningen og det tyske mindretal samlet 2400. Så vi mangler fortsat opbakning i Syd- og Sønderjylland, siger Gösta Toft.

Selv om de danske og tyske mindretal har gode forhold her, så gælder det ikke over alt i Europa.

- F.eks. gælder der ikke så gode mindretalsrettigheder i Frankrig og Grækenland, siger Gösta Toft.

Indtil nu har FUEN samlet 350.000 underskrifter over hele Europa, men de mangler altså stadig 650.000. Projektet hedder minority-safepack initiative. Hvis du vil give din underskrift til det, så gå ind på www.minority-safepack.eu

Du kan også læse mere om det på www.fuen.org og på Facebook under minority safepack.