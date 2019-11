Mindretalsbørn synger for at skabe et bånd til Danmark

Der bliver sunget på livet løs. Ikke kun for hyggens skyld, men for at trække dansk kultur ned forbi grænsen. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

500 elever, børnehavebørn samt medarbejdere fra områdets danske skoler mødtes på Rådshuspladsen i Egernførde. De er samlet for at synge danske sange, som en del af projektet "Spil Dansk".

En af de lokale syngeglade elever, der er mødt op, er Jette Viese, der er elev i sjette klasse på Jes Kruse-Skolen.

- Jeg kan godt lide at synge generelt, og jeg kan godt lide, at alle kommer og synger sammen. Så kan vi også høre danske sange, fortæller hun.

Normalt hører Jette Viese ikke så meget dansk musik i det daglige andet end til jul. Det er dog ikke, fordi hun ikke kan lide dansk musik.

- Jeg kan både lide danske og tyske sange. Nogle danske sange er bedre end nogle tyske, og nogle tyske er bedre end danske, siger Jette Viese.

Synger for at skabe bånd til Danmark

"Spil Dansk" er dog ikke kun halvanden times hygge med danske sange. Arrangementet er en del af noget større for at trække dansk kultur ned forbi grænsen.

- Når vi er et mindretal nede 40-50 kilometer syd for grænsen og har valgt at være det, så kæmper vi jo til dagligt med at få det gjort dansk nok. Vores elever hører ofte mest dansk i skolen og ikke så meget ude blandt flertalsbefolkningen. Derfor benytter vi enhver lejlighed til at motivere dem til og give dem indtryk af, hvad det danske er, fortæller Peter Olesen Müller, der er skoleleder på Jes Kruse-Skolen.

Det er ikke kun de lokale, der får noget ud af arrangementet. Skoleeleverne får også noget ud af at opleve dansk sang.

- Det er vigtigt, fordi det er en måde at bygge et fælles bånd mellem Danmark og det danske mindretal, og den kultur som Danmark har. Det benytter vi, som afsæt, til at præge de elever, som går på skolen, så de får mest muligt dansk sprog og kultur ud i deres liv bagefter, siger skoleleder.

- De kan slet ikke lade være

Peter Olesen Müller er dog ikke i tvivl om, hvorvidt skolen skal synge dansk næste år.

- Det er jeg sikker på, at vi gør. Det har vist sig at være en stor succes. Børnene vil gerne. Selv de store drenge kan man opleve stå bagved og brumme. De kan slet ikke lade være. Glæden og motivationen ved at være med i det her er rigtig høj, siger han.