Drik tre liter væske, put ekstra salt på ægget - og andre varmeråd fra en overlæge

Issælgere, brandfolk og livreddere har travlt i sommervarmen.

Det har de også på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. I øjeblikket modtager den Fælles Akut Modtagelse op til seks personer om dagen, der udelukkende kommer på grund af dehydrering.

Der er dog nogle ting, du selv kan gøre for at undgå at blive overophedet og dehydreret.

Matthias Giebner, der er ledende overlæge på Fælles Akut Modtagelsen på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, kommer her med tre gode råd til, hvordan du klarer dig igennem en af årets varmeste dage.

Drik rigeligt med væske

Der skal selvfølgelig også drikkes en masse væske, hvis man vil holde sig hydreret i varmen. Der anbefaler Matthias Giebner følgende:



- I den her varme skal du drikke mindst 3-3,5 liter væske, alt efter hvor meget du sveder, og hvad du har behov for. Hvis du arbejder udenfor og er fysisk aktiv, så skal du drikke dobbelt så meget, men hvis du sidder indenfor på kontor, hvor der er klimaanlæg, så skal du ikke drikke så meget.



Matthias Giebner fortæller også, at det er fint at drikke vand, men at man har også behov for salt i varmen. Det behøver man dog ikke at drikke sig til.



- Man kan man også putte lidt ekstra salt på sit æg, siger han.