Minister beroliger utrygge borgere

Karina Adsbøl (DF) inviterede i dag Udlændinge- og Integrationsministeren, Inger Støjberg (V), til AsylSyd i Egebæk-Hviding.

I løbet af de seneste tre år har Syd- og Sønderjyllands Politi været på besøg hos AsylSyd 200 gange.

Asylcentret ligger i byen Egebæk-Hviding, som er placeret lidt syd for Ribe, og flere Hviding-borgere har givet udtryk for, at de har følt sig utrygge.

Det var blandt andet en af grundene til, at Karina Adsbøl, der er handicap- og ligestillingsordfører i Dansk Folkeparti, tilbage i januar rettede henvendelse til Udlændinge- og Integrationsministeren, Inger Støjberg (V). Hun spurgte blandt andet til, hvad ministeren ville gøre ved situationen på AsylSyd.

Jeg synes, det er vigtigt at have fokus på den utryghed blandt nogle af dem, der bor i området. Karina Adsbøl, Handicap- og Ligestillingsordfører, Dansk Folkeparti

I dag inviterede Karina Adsbøl så ministeren på besøg på asylcentret.

- Jeg har inviteret Inger Støjberg i dag, fordi jeg har fulgt op det spørgsmål, jeg tidligere stillede hende, og så synes jeg, det er vigtigt at have fokus på den utryghed blandt nogle af dem, der bor i området, fortæller Karina Adsbøl til TV SYD.

Minister tager situationen alvorlig

Inger Støjberg fik i dag en rundvisning på asylcentret, der huser 360 beboere fra 50 forskellige lande, og i byen, Egebæk-Hviding, bor der lige omkring 1800 indbyggere.

- Det er et meget veldrevet center. Der er godt styr på tingene her. Ligegyldigt, hvor lille en forseelse det er, så bliver det anmeldt, og det, synes jeg, er rigtig godt, siger Inger Støjberg til TV SYD.

Jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, så borgerne kan føle sig trygge. Inger Støjberg, Udlændinge- og Integrationsminister, Venstre

Alligevel tager ministeren borgenes bekymringer meget alvorligt.

- Jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan, så borgerne kan føle sig trygge, siger Inger Støjberg.

Ikke mere kriminalitet end andre steder

Siden nytår har der to gange været knivstikkeri blandt asylansøgerne. Men Inger Støjberg fortæller i dag til TV SYD, at der ikke er mere kriminalitet i Egebæk-Hviding end i andre byer af samme størrelse, men hun følger udviklingen meget tæt.

Sidste onsdag blev der holdt et åbent hus-arrangement på flygtningecentret, og her var et halvt hundrede borgere mødt op. Det var et forsøg på at skabe tryghed blandt naboer og omgivelser.

I dag var det så Inger Støjberg, der blev inviteret ind bag asylcentrets vægge, og ifølge asylcentrets leder gik dagen, som den skulle.

- Jeg kan kun sige, at hun udtrykte sig, som om hun var tilfreds. Hun var blandt andet glad for, at vi melder alt, hvad der foregår her til Udlændingestyrelsen, siger Per Birk Buhl, der er leder i Center-Hviding.

Både Inger Støjberg og Karina Adsbøl følger udviklingen på AsylSyd. Hvis man som borger føler sig utryg, opfordrer Karina Adsbøl til, at man kontakter hende.

