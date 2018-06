Minister: Det er meget usikkert, om strømkabler kan graves ned ved Vestkysten

Energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) er overrasket over de mange protester fra borgerne i lokalområdet i sag om højspændingsmaster.

Først var det alt for dyrt. Nu kan det slet ikke lade sig gøre teknisk at lægge strømkabler ved Vestkysten ned i jorden.

Det kom frem på et samråd i Folketinget torsdag.

- I første omgang var meldingen, at det ville være svært og vanskeligt - og forbundet med store tekniske udfordringer, og så kommer der en melding fra Energinet om, at de faktisk vurderer, at det vil være forbundet med meget, meget stor usikkerhed, om det overhovedet ville kunne lade sig gøre at drive en ledning af den her længde, sagde energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) til TV SYD efter samrådet.

Ministeren var kaldt i samråd af Enhedslistens Henning Hyllested. Han undrer sig over, at Energinet ifølge ministeren ikke mener, det vil kunne lade sig gøre at lægge strømkablerne i jorden i stedet for at hænge dem op i 35 høje meter master.

- Det er ikke længere økonomien, der gør det. Nu er det pludselig teknikken, der ikke kan lade sig gøre. Jeg tror, de har skiftet argumentation, for den med økonomien holder ikke længere, siger Henning Hyllested til TV SYD.

Ministeren er overrasket over den store modstand

Den omdiskuterede højspændingsforbindelse fra Holstebro til den dansk-tyske grænse har vakt massiv folkelig modstand. Det er kommet bag på energiministeren.

Når man som politiker oplever, at der er så stor modstand, er man også forpligtet til at lytte til modstanden. Lars Chr. Lilleholt (V), energi-, forsynings- og klimaminister

- Jeg er blevet noget overrasket over, at der er så stor modstand. Og jeg synes, at når man som politiker oplever, at der er så stor modstand, er man også forpligtet til at lytte til modstanden, siger Lars Christian Lilleholt og tilføjer:

- Jeg deler den bekymring, som mange borgere langs med ledningen har. Det er også baggrunden for, at vi nu skal have det undersøgt ordentligt, så vi ikke kommer bagefter og siger: ”Hvorfor undersøgte vi ikke det – der var faktisk et rigtig godt alternativ?”.

Ministeren opfordrer til, at berørte borgere møder op til borgermøderne og sender forslag ind til ministeriet.

- Så skal vi nok lytte, lover han.