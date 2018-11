BANDEKONFLIKT Minister: - Godt hvis de slår hjernen til og stopper med at skyde på hinanden

Politiet bekræfter, at det har hørt rygter om, at der er indgået en fredsaftale mellem de to bander i Esbjerg. Det var godt nyt for justitsminister Søren Pape Poulsen, der i dag var i Esbjerg.

Efter længere tids konflikt mellem to bander i Esbjerg, ser det nu ud til, at der er sluttet fred. - Vi har også hørt, at der skulle være indgået en fredsaftale, men det er ikke noget vi som sådan kan be- eller afkræfte, siger Bjarne Sørensen, chefpolitiinspektør fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Godt hvis de slår hjernen til Spørgsmålet om en mulig fredsaftale mellem de to bander blev i dag drøftet i forbindelse med justitsminister Søren Pape Poulsens besøg i området. - Det er da kun godt, hvis nogen slår hjernen til og finder ud af, at måske skal man stoppe med at rende og skyde, kaste sten efter hinanden og køre ind i hinanden med biler. Det ville da være fornuftigt, hvis man stopper med det, lyder det fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K). Politiets indsats er uændret Den eventuelle fredsaftale får dog ikke indflydelse på politiets indsats overfor bandemedlemmerne. - Vi fortsætter den store indsats, som vi har ydet gennem det seneste års tid. Der ligger også en stor forebyggende indsats i at begrænse tilgangen til de her to grupperinger, og den kriminalitetsudøvelse som de har, vil vi stadig have fokus på, siger Bjarne Sørensen, chefpolitiinspektør fra Syd- og Sønderjyllands Politi. 00:20 Chefpolitiinspektør Bjarne Sørensen, Syd- og Sønderjyllands Politi, bekræfter at have hørt rygter om en fredsaftale mellem banderne i Esbjerg. Foto: Ole Møller, TV SYD Luk video Overvejer ophør af visitationszoner Et af politiets værktøjer i bandekonflikten har været brug af visitationszoner. I de to måneder, zonerne har eksisteret, har politiet fundet knive, skudsikre veste og narko. Hvorvidt zonerne skal fortsætte med udsigten til afslutningen på konflikten, kan politiet endnu ikke udtale sig om.