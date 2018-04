Minister holder borgermøde om vildsvinehegnet

Lodsejere og alle andre er velkomne, når miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen tirsdag inviterer til borgermøde om det kommende 70 kilometer lange vildsvinehegn ved grænsen fra kyst til kyst i Sønderjylland.

Regeringen og Dansk Folkeparti blev for 14 dage siden enige om en række initiativer, som skal forhindre den afrikanske svinepest i at nå til Danmark.

Det mest synlige tiltag er vildsvinehegnet langs den dansk-tyske grænse.

Miljøminister Esben Lunde Larsen er med til borgermødetr i Tønder i morgen aften Foto: Folketingets TV

Første trin er et borgermøde i morgen, tirsdag aften i Tønder, hvor miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, (V), er klar til at drøfte regeringens planer med lokale interesserede.

- Det er meget vigtigt for mig, at vi fra begyndelsen har en god dialog med de lodsejere, som skal lægge jord til vildsvinehegnet. Med en eksport af svinekød på 11 milliarder kroner på højkant, er det rigtig vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan, for at forhindre afrikansk svinepest på dansk jord. Det er jeg overbevist om, at de lokale lodsejere er parat til at hjælpe til med, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i indbydelsen til mødet..

Med til borgermødet er Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Landbrugsstyrelsen, som vil fortælle om afrikansk svinepest og tidsplanen for hegnets opførelse.

Mødet finder sted fra klokken 19 til 20. Man skal ikke tilmelde sig på forhånd. Der er plads til 300 personer.