Minister indkalder til forhandlinger om kritiserede højspændingsmaster

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) bekræfter nu, at han vil drøfte alternativer til højspændingsmaster med forligspartierne.

Nu bliver der sat spørgsmålstegn ved planerne om højspændingsmasterne fra Holstebro ned over den tyske grænse. Denne gang fra ministeren selv.

Torsdag aften bekræfter Lars Chr. Lilleholt overfor Jydskevestkysten, at han har indkaldt forligspartierne til forhandling.

Planen var ellers at placere 500 højspændingsmaster på den 175 kilometer strækning. En plan der har mødt stor modstand fra borgere, borgmestre og sydjyske folketingsmedlemmer.

Læs også Modstander af master: Skuffende at ministeren ikke er her

Planerne om at rejse de 35 meter højde master stammer fra den såkaldte PSO-aftale fra 2016, hvor hvor Venstre, De Konservative, Liberal Alliance, DF, SF, De Radikale og Socialdemokratiet besluttede, at nye store højspændingsledninger ikke længere skulle graves ned af hensyn til borgernes elregninger.

Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), håber at forhandlingerne betyder, at der skal graves kabler frem for at bygge master.

- Jeg er glad for, at ministeren har lyttet, og nu håber jeg så, at partierne er klar til at finde midlerne til at få kabler i jorden, siger han til Jydskevestkysten.