Minister indtager højskole

På mandag skal EUs fremtid diskuteres på Rødding Højskole, og her er alle borgere inviteret.

For nogle kan EU godt ligge fjernt fra sind, men på mandag rykker debatten om EU helt tæt på, når EUs fremtid skal diskuteres på Rødding Højskole.

- Borgernes magt er vigtig og derfor vil vi gerne invitere til borgerkonvent, fortæller Mads Rykind-Eriksen, der er forstander for Rødding Højskole.

Der er mulighed for at fortælle dem om, hvad vi i Rødding og omegn mener, de bør arbejde for i Bruxelles. Mads Rykind-Eriksen, forstander, Rødding Højskole

Rødding Højskole skriver i dens pressemeddelse, at alle er velkomne til at komme og deltage i debatten sammen med forskellige Europaparlamentskandidater og Ulla Tørnæs fra Venstre, der er minister for udviklingssamarbejde.

- Der er mulighed for at høre danske politikeres ønsker for fremtidens EU, men også at fortælle dem om, hvad vi i Rødding og omegn mener, de bør arbejde for i Bruxelles, fortæller forstanderen, og netop det vil borgere kunne efter paneldebatten, når de forskellige workshops går i gang.

- Ideer vil blive fremlagt, indsamlet og givet videre til politiske beslutningstagere, siger Mads Rykind-Eriksen-

Fire europaparlamentskandidater vil deltage mandag, og de er Karen Melchior fra Radikale Venstre, Pernille Weiss fra Konservative, Henning Hyllested fra Enhedslisten og Bergur Løkke fra Venstre.