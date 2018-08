Minister inviterer til møde om udskældte højspændingsmaster

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har taget initiativ til to nye borgermøder om højspændingsmaster ved Vestkysten.

Nu bliver det snart mulighed for at stille spørgsmål til ministeren om de udskældte master, der skal rejses fra Holstebro til den dansk-tyske grænse.

Første møde er tirsdag aften den 14. august i Ribe Fritidscenter. Her kommer det til at handle om den sydlige strækning fra Endrup i nord til den dansk-tyske grænse i syd. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) vil indlede mødet med de berørte borgere.

- Det er vigtigt for mig at være i tæt dialog med de borgere, der bliver berørt af de nye elforbindelser, der samlet bliver en 170 km linjeføring fra Idomlund til grænsen. De nye elforbindelser spiller en vigtig rolle i omlægningen af dansk energi fra sort til grøn. Men grønne tiltag har også en sideeffekt, og her skal vi lytte til de berørte borgere, så vi sammen kan finde en måde at gennemføre projekterne på, der er så skånsom som mulig for borgere og natur,siger energiminister Lars Chr. Lilleholt.

Energinet giver en teknisk gennemgang af projekterne, hvorefter ministeren og Energinet vil tage imod forslag og ideer og svare på spørgsmål fra salen.

Det næste møde holdes i Varde den 27. august.