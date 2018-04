Minister kaldes i samråd om lukning af overskæringer

Socialdemokraten Troels Ravn vil kalde Transportminister Ole Birk Olesen (LA) i samråd i sagen om jernbaneoverskæring, der står til at blive lukket.

Torsdag fortalte TV SYD historien om en række borgere, der er stærkt utilfredse med at en række jernbaneoverskæringer mellem Tønder og Esbjerg skal lukkes.

Det har fået folketingsmedlem Troels Ravn (S), der er valgt i Sydjyllands Storkreds, til at kalde transportminister Ole Birk Olesen i samråd i Folketingets transportudvalg.

Han forstår godt, at borgere og landmænd er bekymrede over de trafikale problemer, det kan give, når landmændene i stedet for at køre direkte ud på marken via overskæringerne i stedet skal ud på hovedvejene.

- Det er noget juks, hvis man, for at skabe sikkerhed for lokoførere og undgå påkørsler, skaber andre alvorlige trafikale problemer. Man kan nemt forestille sig de problemer, det kan give, når landmændene skal ud på de store veje med deres store og langsomme landbrugsmaskiner, siger Troels Ravn til TV SYD.

Han mener, at man bør undersøge muligheden for at sikre overgangene i stedet for at lukke dem.

- Jeg er bekymret for, at beslutningen ikke er taget på et oplyst grundlag. Den bør udskydes, indtil man har undersøgt muligheden for at etablere bomme på strækningen. Det er selvfølgelig et spørgsmål om økonomi, når man vælger at lukke overgangene. Men jeg synes, at man skal spørge sig selv, om den billigste løsning også er den bedste, siger folketingsmedlemmet.

Troels Ravn peger på, at man kan ville kunne finansiere bommene med penge fra Den Grønne Forligskreds, hvis man beslutter sig for den løsning.

Kan man for små midler etabelere bomme og skabe bedre trafiksikkerhed for både trafikanter og togførere, så bør det veje tungt, lyder det.