Minister lover hurtig handling i sag om kraftvarmeværk

Borgmestre i Esbjerg og Varde Kommune fremlagde torsdag deres ønske om dispensation fra kraftvarmebindingen for Energiudvalget på Christiansborg. Nu lover klima- og energiminister hurtig afklaring.

Esbjergværkets levetid er ved at rinde ud, og der skal en ny gigantinvestering til. Investeringen kan dog risikere at blive meget dyrere end nødvendigt, hvis den gamle bestemmelse - den såkaldte kraftvarmebinding - om, at man skal lave el og varme i samproduktion i de større byer i Danmark, fastholdes.

Hvad er kraftvarmebindingen? Som det er i dag, er de store byer i Danmark begrænset af et gammelt kraftvarmekrav i lovgivningen - den såkaldte kraftvarmebinding - der binder dem til at producere både el og varme. Problemet er, at når Esbjerg-værkets levetid snart rinder ud, skal efterfølgeren ifølge lovgivningen være i stand til at producere både el og varme. Skal det nye Esbjerg-værk være i stand til at opfylde kravet, kan det potentielt betyde, at der skal bygges et kraftvarmeværk, der er 1,25 milliarder kroner dyrere end nødvendigt. Det vil koste hver husstand i Din Forsyning en ekstraregning på 50.000 kroner, hvis ikke kraftvarmebindingen fjernes. Se mere

Klima- og energiminister, Lars Christian Lilleholt (V), lover hurtig afklaring til Esbjerg, og han har derfor bedt Energistyrelsen analysere, om der er brug for den el, som kraftværket i Esbjerg i dag producerer.

- Vi er nødt til at sikre os, at der til enhver tid er el i stikkontakterne i Esbjerg. Jeg kigger på det her, og hvis det overhovedet er muligt at fritage Esbjerg fra kraftvarmebindingen, så er jeg meget positiv for i den nærmeste fremtid at drøfte det med de andre partier i Folketinget, siger ministeren.

Borgmestre i aktion

Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), og Erik Buhl, borgmester fra Varde (V) har af flere omgange forsøgt at få ophævet kraftvarmebindingen.

Torsdag besøgte de to borgmestre Energiudvalget på Christiansborg, hvor de endnu engang talte deres sag.

Det er et krav, der hører fortiden til, hvor det gav god mening at producere el og varme samtidig. Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester, Esbjerg

- Politikerne skal give en dispensation for kraftvarmebindingen. Det er et krav, der hører fortiden til, hvor det gav god mening at producere el og varme samtidig. Nu er situationen en anden, og vi har mange gode energikilder i stedet for store kraftværker. Derfor skal lovgivningen tilpasses nutiden, siger Jesper Frost Rasmussen.

Kraftvarmebindingen tvinger borgmestrene i Varde og Esbjergtil at lave et nyt biomasse-værk, når Ørsted stopper med at fyre med kul i udgangen af 2022. Den løsning mener Jesper Frost Rasmussen ikke, er den rigtige løsning.

- Vi mener ikke, at det er den rigtige løsning at importere biomasse og brænde flis af de næste 25-30 år. Vi har mange andre gode løsninger, som for eksempel overskudsvarme fra datacentre, vindmøllestrøm vi kan omsætte i varmepumper og et affaldsforbrændingsanlæg som vi kan få mere varme ud af, siger Esbjergs borgmester.

Energiudvalget bakker op

Jesper Frost Rasmussen (V) og Erik Buhl (V) fremlagde sagen for Energiudvalget, og Jens Joel (S) siger efter mødet, at han er enig i borgmestrenes krav på handling.

Vi har brug for en hurtig afklaring, og den vil vi meget gerne presse på for. Jens Joel (S), Energistyrelsen

- Vi skal omstille en række kraftværker fra kul, og det er meget vigtigt, at vi ikke får biomasse ind steder, hvor der er bedre muligheder. Så vi har brug for en hurtig afklaring, og den vil vi meget gerne presse på for, siger Jens Joel.

Han understreger dog, at det er op til Energistyrelsen at beslutte, hvorvidt Esbjerg kan få dispensation for kraftvarmebindingen.

- Vi er nødt til at have afklaring fra Energistyrelsen om, hvad det betyder for forsyningssikkerheden på elsiden. Det er den afklaring, som ministeren skal levere. Jeg synes, det skal komme hurtigst muligt, så Esbjerg kan komme videre med sine investeringer, siger Jens Joel.