Folketingskandidat om F35-kampfly: Minister må gøre op med de brudte løfter

Mogens Dall er folketingskandidat for Venstre i Aabenraa. Nu kritiserer han forsvarsministeren for håndteringen af F35-kampflyene.

De omdiskuterede F35 kampfly har fået Mogens Dall, der er folketingskandidat for Venstre i Aabenraa, til tasterne.

I et læserbrev i JydskeVestkysten kritiserer han Venstres Forsvarsminister, Claus Hjort Fredriksen, for håndteringen af de kommende F35-kampfly.

Han skriver blandt andet.

- Staten kan planlægge indkøb af kampfly, men lægger ikke de samme kræfter i opgaven med at sikre flyvestationens naboer en berettiget afklaring på fremtiden. Claus Hjort må gøre op med de brudte løfter og få sit ministerium til at fremlægge konkrete planer.

Til TV SYD siger Mogens Dall:

- Politikerne skal behandle borgerne med ansvar og ordentlighed, og det gælder alle politikere. Jeg prøver selv at blive politiker ved næste folketingsvalg, og dér vil jeg arbejde stenhårdt for ordentlighed.

- Det er ikke fair play

Efter flere forsinkelser fik omkring 600 boligejere tidligere på måneden at vide, at støjen fra F35-kampflyene bliver højere end det tilladte niveau på 55 decibel. Men borgerne i området har endnu ikke kunnet få svar på, hvor mange boligere der enten skal opkøbes eller støjsikres.

- Vi kender ikke omfanget af, hvor mange der bliver en del af vores kompensationsmodeller. Det tager nogle måneder endnu, før det kommer helt på plads, så det bliver nok først efter sommerferien, siger Per Pugholm Olsen, der er koncernstyringsdirektør hos Forsvarsministeriet, til TV SYD tidligere på måneden.

Som virkeligheden er nu, så er det langt fra retfærdigt, mener Mogens Dall.

- Uvished er menneskets værste fjende. Det er ikke holdbart, og det er ikke fair play, siger Mogens Dall til TV SYD søndag.

Boligejere fortjener svar

I sit læserbrev skriver han også, at uvisheden giver søvnløse nætter, allerede før F35-flyene indtager startbanerne, og det bør man forholde sig til, mener Mogens Dall.

- Boligejerne skal have at vide, hvor de står. De har et hus, en økonomi at forholde sig til, og hvis huset bliver halveret i værdi, skal de kompenseres. Man kan ikke vente i evigheder, siger han.