Minister: - Nu skal der ryddes op

Flere havbrug har rod i tilladelserne. Derfor vil Miljø- og fødevareministeren nu rydde op og sætte ny undersøgelse i gang.

200 sølvlaks satte i efteråret gang i en række af begivenheder. Sølvlaksene var sluppet ud fra Hjarnø Havbrug, som ikke havde tilladelserne i orden. Produktionen var ulovlig og forurenede vandmiljøet. Dengang var det Danmarks Sportsfiskerforening, der gjorde opmærksom på, at reglerne ikke blev overholdt.

Miljø- og fødevareministeren blev efterfølgende kaldt i samråd og en kulegravning af danske havbrug blev sat i gang. Undersøgelsen viser, at flere danske havbrug opdrætter fisk uden de nødvendige tilladelser. Derfor skal der nu ryddes op, mener minister Jacob Ellemann-Jensen (V). Han har bedt kammeradvokaten, som yder jurisk rådgivning til den danske stat, hjælpe ministeriet.

Det er selvfølgelig dybt utilfredsstillende, at der skal en sag om omfattende rod og fusk til, før miljøministeriet får øjnene op for problemer i havbrugsbranchen. Christian Rabjerg Madsen, miljøordfører, Socialdemokratiet

- De vil gennemgå hvert enkelt havbrugs placeringstilladelse, så vi kan få et komplet overblik over sagernes status og den hidtidige sagsbehandling af placeringstilladelser. Det er nødvendigt, at få disse forhold klarlagt, førend Miljøstyrelsen kan få styr på området, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse.

Endnu et samråd

Det var socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen, der i første omgang kaldte den daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i samråd. Nu er turen kommet til Jakob Ellemann-Jensen.

- Jeg har brug for at få Jakob Ellemanns forklaring på, hvorfor ministeriet først i forlængelse af pres fra folketinget får øjnene op for problemer i havbrugsbranchen. Det er selvfølgelig dybt utilfredsstillende, at der skal en sag om omfattende rod og fusk til, før miljøministeriet får øjnene op for problemer i havbrugsbranchen, siger Christian Rabjerg Madsen

Christian Rabjerg Madsen vil blandt andet have svar på, om tilladelsesproblemerne har betydning for udledning af kvælstof til danske farvande.