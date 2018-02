Minister og mediebosser diskuterer public service

Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer holder fredag høring i Egtved. Det sker fordi mange borgmestre og Landdistrikternes Fællesråd er utilfredse med mediernes dækning.

I november 2017 sendte 35 borgmestre og Landdistrikternes Fællesråd i fællesskab et åbent brev til kulturminister Mette Bock.

I brevet går de i rette med mediernes dækning af landdistrikterne, som de mener har stor betydning for udviklingsmulighederne.

På baggrund af henvendelsen holder Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer fredag en høring om public servicemedierne i landdistrikterne.

Her skal Mette Bock og repræsentanter fra bl.a. TV2, DR og Jysk Fynske Medier diskutere dækningen af de mere tyndtbefolkede områder.

Ifølge en meningsmåling fra Landdistrikternes Fællesråd mener 36 procent af danskerne, at de landsdækkende public service-medier dækker landdistrikterne for negativt og for lidt.